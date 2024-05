FMS wil dat politiek maatregelen neemt tegen vapen

In aanloop naar het commissiedebat over leefstijlpreventie op 16 mei heeft het Netwerk Preventie van de FMS bij de Tweede Kamer zorgen geuit over de toenemende populariteit van vapen onder jongeren. Het netwerk doet een dringende oproep aan de politiek om vapen tegen te gaan en stelt maatregelen voor die daaraan bijdragen.