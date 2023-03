FNV: Arbeidsmarkt zorg bereikt alarmfase rood

Alsmaar stijgende personeelstekorten en een overheid die dit tij niet kan keren: de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn bevindt zich in alarmfase rood, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

“Ondanks nieuw beleid van de regering blijven de tekorten aan zorgmedewerkers onverminderd hoog”, ziet Merlijn. In 2032 wordt een tekort verwacht van bijna 170.000 tegen 46.400 in 2023, blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktprognoses voor zorg en welzijn.

Sector wordt uitgehold

Merlijn: “De verhoudingen tussen de in- en uitstroom lopen al te veel uit de pas. Deze cijfers zijn desastreus, de sector wordt uitgehold en steeds minder aantrekkelijk om in te werken. Dat blijkt maar weer eens uit de Kamerbrief. Het nieuwe beleid is er nog niet en mogelijk komt het niet eens van de grond.”

De regering heeft op twee manieren het personeelstekort berekend. Op basis van het huidige beleid en op basis van het nieuwe beleid dat is vastgelegd in IZA en TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. “Een beleid dat zich nog niet bewezen heeft en de tekorten blijven evengoed hoog”, meent Merlijn.

Productiestop

Naast oplopende personeelstekorten krijgt de sector vanaf 2029 ook te maken met een productiestop. De zorg mag onder het nieuwe beleid van het kabinet niet verder worden uitgebreid. Om dat te bewerkstellingen vindt er in de kabinetsplannen een verschuiving plaats van verpleeghuis en ziekenhuis naar de thuissituatie.

Verschuiving in tekorten

Alle beleidsinspanningen hebben volgens de bond niet geleid tot een afname van de arbeidsmarkttekorten. “We zien vooral dat het tot een verschuiving leidt. De tekorten in de zorg worden verschoven naar tekorten in de thuiszorg, de huisartsenzorg en de kinderopvang”, zegt Merlijn: “Discutabele beleidskeuzes. Een degelijke eerstelijnszorg, waaronder thuiszorg en huisartsenzorg, kan juist complexere zorgvraag voorkomen. Zo los je het probleem niet op, je verschuift en vergroot het juist.”