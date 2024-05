FNV: bereidheid kraamverzorgenden tot overwerk in zomer gekelderd

FNV peilde onder 1.350 kraamverzorgenden de bereidheid tot overwerk vanwege signalen van vertrekkende kraamverzorgenden door het achterblijven van de afgesproken loonsverhoging. Uit de enquête blijkt dat bijna 60 procent van de respondenten collega’s al had zien vertrekken om die reden. “Bij werkgevers, maar ook het ministerie van VWS, moeten nu toch alle alarmbellen afgaan”, reageert Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Geduld op

Uit de peiling blijkt 22 procent van de kraamverzorgenden bereid om de drukke zomermaanden over te werken. De afgenomen bereidheid is volgens de vakbond vooral te wijten aan de achterblijvende loonsverhoging. “De cao liep al in juli vorig jaar af. Dat betekent dat de kraamverzorgenden bijna een jaar geen loonsverhoging hebben gehad. Terwijl de salarissen in de kraamzorg zo’n 10 procent achterlopen op de rest van de sector”, aldus Escarabajal. “Het geduld van de kraamverzorgenden is echt op.”

De vakbond roept werkgevers daarom op de loonsverhoging zo snel mogelijk uit te betalen.