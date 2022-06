FNV biedt rapport longcovidmeldpunt aan Tweede Kamer aan

4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, van wie ruim 4.200 uit de zorg. 1.000 mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen het binnenkort kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Uit de meldingen blijkt dat driekwart van de mensen uit de verpleeghuizen en ziekenhuizen denkt op het werk besmet te zijn geraakt. Dat is realistisch, want twee jaar geleden beschikten werkenden in de zorg, met name de grote groep in de verpleeg- en verzorgingshuizen, niet over de juiste beschermingsmiddelen. Met als gevolg dat nu duizenden zorgmedewerkers het slachtoffer zijn. Ze zijn er 30 tot 50 procent in inkomen op achteruit gegaan. Een deel van hen moet ook nog eens de eigen revalidatie betalen.”

Longcovidfonds

Ook blijkt dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken. Jong: “Veel van de mensen die zich meldden vinden de overheid terecht verantwoordelijk. Ze voelen het als trap na als zij nu niet fatsoenlijk gecompenseerd zouden worden.” De FNV eist daarom als eerste stap een longcovidfonds om de slachtoffers met langdurige covid tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen. Dat is per persoon maximaal 22.000 euro, een vergelijkbaar bedrag met andere beroepsziekte-fondsen, zoals het asbestfonds. Ook long covid is aangemerkt als beroepsziekte. In totaal hebben zich ruim 6.000 mensen gemeld bij de FNV, inclusief de melders uit het onderwijs.

Debat in Tweede Kamer

Het initiatief voor een longcovidfonds wordt naast de FNV en AOb gesteund door Stichting IZZ, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. Na de aanbieding heeft de FNV een gesprek met minister Helder (VWS) over het longcovidfonds. Later deze week debatteert de Tweede Kamer over het coronabeleid.