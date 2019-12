FNV dreigt met staking om sluiting jeugdzorginstelling

De vakbond vreest dat tweehonderd kwetsbare kinderen door de sluiting van de instelling voor open en gesloten jeugdzorg nergens terecht kunnen. Pluryn maakte begin deze maand bekend dat de sluiting “onvermijdelijk” is vanwege een tekort van 4 miljoen euro op de begroting, achterblijvende kwaliteit van zorg op de locaties en een nieuwe werkwijze.

Wanneer de eisen van de vakbond niet voor 6 januari worden ingewilligd, gaat de vakbond met de medewerkers over tot acties. “Werkonderbrekingen en stakingen voor korte of lange duur worden niet uitgesloten”, aldus de bond.

Vastgoed

Volgens FNV weigert het bestuur van Pluryn meer openheid te geven over de financiële resultaten van De Hoenderloo Groep aan medewerkers en de bond. FNV zegt dat medewerkers denken dat andere motieven spelen bij het bestuur. “Zo verdenken veel medewerkers hun bestuur ervan dat het hen vooral te doen is om verkoop van het vastgoed waar De Hoenderloo Groep is gevestigd. Een doorstart of redding vanuit het Rijk zou betekenen dat het pand in de Gelderse bossen niet in de verkoop kan”, aldus bestuurder Jan Verhoeven.

Bij de Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn, werken vierhonderd mensen. Zij bieden specialistische jeugdzorg en scholing aan tweehonderd jongeren in het Gelderse Hoenderloo en Deelen. (ANP)