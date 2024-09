FNV en CNV kondigen stakingen aan bij apotheken

Het personeel van apotheken gaat staken om een betere cao af te dwingen. Dat gebeurt vooralsnog regionaal, maar ook een landelijke staking wordt niet uitgesloten. De eerste stakingsactie is maandagmiddag bij apotheken in de regio Katwijk en Leiden.

Vorige week vrijdag verliep een ultimatum voor een goed aanbod van de werkgevers. Volgens onderhandelaar Albert Spieseke van vakbond CNV is het voor het eerst dat in apotheken wordt gestaakt. Dat betekent dat medewerkers precies pauzeren en de apotheken niet eerder onbetaald openen of later sluiten.

Volgens FNV-bestuurder Ralph Smeets hebben stiptheidsacties niet geholpen. “Dus nu is het tijd voor fase 2: we gaan staken”, zegt Smeets. “Als ook deze regionale stakingen geen beweging in de onderhandelingen brengen, is een landelijke staking een logische volgende stap.” (ANP)