FNV: grote actiebereidheid onder kraamverzorgenden voor betere cao

Circa 84 procent van de kraamverzorgenden is bereid actie te voeren voor een goede cao. Dat meldt FNV Zorg & Welzijn op basis van een peiling onder haar leden. Zo’n driekwart is daarbij bereid om het werk neer te leggen. De vakbond hield de peiling omdat “de cao-gesprekken moeizaam verlopen en de onrust onder kraamverzorgenden toeneemt’’.

Nederland telt zo’n 7.800 kraamverzorgenden in loondienst en 1.000 zzp’ers. Momenteel voert de FNV cao-gesprekken met werkgeversorganisatie BO Geboortezorg.

Loonkloof vvt

Volgens de vakbond is er na vijf gesprekken nauwelijks voortgang geboekt. “Werkgevers erkennen dat er een loonachterstand is van zo’n 10 procent ten opzichte van de salarissen in de ouderenzorg, maar ze blijven erbij dat ze geen geld hebben voor een fatsoenlijke loonsverhoging”, reageert FNV-bestuurder Feli Escarabajal. Daarom heeft de vakbond een enquête uitgezet naar de actiebereidheid. Zo’n 84 procent van de 665 kraamverzorgenden is bereid actie te voeren. En 72 procent is bereid het werk neer te leggen.

Escarabajal ziet al enige tijd dat de onrust onder kraamverzorgenden toeneemt, maar is verrast door de actiebereidheid. “Kraamverzorgenden leggen niet snel het werk neer of gaan massaal de straat op. Ze voelen een enorme verantwoordelijkheid richting de jonge ouders en pasgeborenen, maar nu voelen ze zich al jaren niet gehoord door werkgevers en overheid.”

Brandbrief

In december stuurde de FNV met vier andere vakbonden een brandbrief naar het ministerie van VWS. In juli vorig jaar trok de vakbond aan de bel vanwege de zomertekorten. Het leidde tot minimale zorg en geboortehotels. Structurele oplossingen blijven volgens Escarabajal echter uit. “Moeten er dan eerst echte ongelukken gebeuren voordat er serieus iets gedaan wordt met de noodkreten vanuit de werknemers?”

Totdat de nieuwe cao is vastgesteld, blijft de cao Kraamzorg 2022-2023 van kracht.