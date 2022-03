FNV: Inzet arbeidsmigranten op IC’s verhoogt druk op zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn liet vandaag in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) weten dat zij zich ernstig zorgen maakt over de vergevorderde plannen om buitenlandse IC-verpleegkundigen naar Nederlandse ziekenhuizen te halen. Bestuurder FNV Zorg & Welzijn Elise Merlijn ziet het vooral als een “verdienmodel voor de betrokken uitzendbureaus”.

De inzet is bedoeld om het tekort aan zorgprofessionals op te vangen. De vakbond stelt echter dat de vergevorderde plannen averechts zullen werken en de druk op de zorgverleners zal toenemen. De FNV nodigt de NVZ uit voor een gesprek voor een meer duurzame oplossing voor de personeelstekorten. De vakbond ziet de arbeidsmigranten vooral als een verdienmodel voor de betrokken uitzendbureaus.

Arbeidsmigranten

Volgens Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is niemand gebaat bij deze oplossing. “De zorgprofessionals die toch al een hoge werkdruk hebben niet, de patiënten niet en ook de arbeidsmigranten zelf niet. De inzet van arbeidsmigranten als IC-verpleegkundige, zonder een goede inwerkperiode en begeleiding, lost niets op, het zal de problemen alleen maar groter maken”, aldus Merlijn. “Denk aan de taalbarrière, cultuurverschillen en het verschil in kwalificatieniveau. De zorgmedewerkers zijn zo extra tijd kwijt aan het begeleiden van hun nieuwe collega’s. Er blijft dan minder tijd over voor de patiënten.”

OTTO

Een van de grote uitzendorganisaties waar de FNV mogelijk op doelt, maar niet bij naam noemt in het bericht of de brief, is OTTO Health van topman Frank van Gool. In samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen wil OTTO Health met een proefproject dit jaar tweehonderd Filipijnse en Indonesische gespecialiseerde en hooggekwalificeerde verpleegkundigen naar Nederland halen.

Risico

Arbeidsmigranten die voor een uitzendbureau werken, lopen nog meer risico dan reguliere uitzendkrachten. Naast dat ze geen ontslagbescherming hebben, niet doorbetaald hoeven te worden bij ziekte en vaak veel minder betaald krijgen dan hun collega’s in vaste dienst, zijn ze ook voor huisvesting en medische zorg afhankelijk van het uitzendbureau. Merlijn: “Dat betekent dat je letterlijk op straat staat als je je baan kwijtraakt.”

Constructieve oplossing

De FNV wil graag met de NVZ werken aan een duurzame en constructieve oplossing voor het tekort aan zorgprofessionals in de ziekenhuizen. Merlijn: “Daarvoor moeten we de arbeidsmarkt in de zorg repareren. Laten we het bedrag dat met dit plan voor het inzetten van arbeidsmigranten wordt geïnvesteerd, steken in het verbeteren van de arbeidsmarkt. Dat zal zich zowel nu als in de toekomst uitbetalen.”