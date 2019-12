FNV krijgt honderden meldingen over stagemisbruik in de zorg

Bij een speciaal meldpunt van de FNV over stagemisbruik in de zorg zijn in ruim anderhalve maand al 540 meldingen binnengekomen.

Stagiairs klagen er volgens de vakbond vooral over dat ze als volledige werknemers worden ingezet, vaak tijdens vakanties en door ziekteverzuim. Ook krijgen leerlingen te maken met onveilige situaties. Zo moeten leerlingen bij patiënten soms medische handelingen uitvoeren, terwijl ze daartoe niet bevoegd zijn.

Stoppen met opleiding

De FNV opende het meldpunt begin november na een uitzending van Reporter Radio van KRO-NCRV, waarin leerlingen vertelden over misstanden die ze tijdens hun stage tegenkwamen. Uit een tussenrapportage blijkt volgens Reporter dat honderden leerlingen in de zorg en kinderopvang overwegen te stoppen met hun opleiding na een vervelende ervaring op hun stageplaats. Een stagiair in de gehandicaptenzorg zegt dat cliënten haar sloegen en schopten en dat ze soms zes dagen achter elkaar werd ingeroosterd.

Meldpunt langer open

Veel leerlingen durfden er op hun stageplaats niet over te klagen uit angst voor een negatieve beoordeling, zegt de FNV. Vanwege het grote aantal klachten dat is binnengekomen houdt de bond het meldpunt open tot 6 januari. Dat is ruim een maand langer dan de bedoeling was. (ANP)