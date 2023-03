Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart

De ziekenhuismedewerkers houden die dag zondagsdiensten. Die starten om 08.00 uur met een gezamenlijke aftrap in het ziekenhuis. Medewerkers houden gedurende de dag diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis. Ook houden vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers toespraken.

Verschillende afdelingen

Het aantal afdelingen varieert per ziekenhuis. Zo doen in het Antoni van Leeuwhoekziekenhuis (Amsterdam), dat voor de eerste keer meedoet met een staking, 48 afdelingen mee en ook in het Spaarne Gasthuis (verdeeld over de locaties Haarlem en Hoofddorp) leggen ziekenhuismedewerkers van 48 afdelingen het werk neer. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is, met 33 deelnemende afdelingen, bijna het hele ziekenhuis dicht.

Ultimatum

De staking is een reactie op de afwijzing van de NVZ van een ultimatum van de bonden. Dat liep 21 februari af. De bonden wilden 10 procent loonsverhoging per 1 februari en 100 euro per maand. De ziekenhuizen willen niet verder gaan dan 5 procent in februari en 5 procent per 1 december. NVZ-voorzitter Ad Melkert vertelde in gesprek met Zorgvisie dat VWS moet meebetalen aan de loonstijging. Doet minister Ernst Kuipers dat niet, dan legt hij een bom onder het IZA en de Green Deal.

Boosheid

“We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk.”

FBZ-onderhandelaar Rob Koster: “Er is veel onrust onder de ziekenhuiswerknemers over de onevenwichtige voorstellen die de NVZ voor hen in petto heeft. Ze willen dat er een goede cao komt voor alle zorgprofessionals. Het is de hoogste tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan de werkdruk. Het kan gewoonweg niet door de beugel dat de NVZ nóg meer flexibiliteit vraagt en daar inlevering van koopkracht en allerlei inperkingen voor duurzame inzetbaarheid tegenover stelt.”

