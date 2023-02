NVZ wijst looneisen bonden definitief af; acties zeker

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 stuurden vorige week een ultimatum aan NVZ. Daarin eisen ze onder meer 10 procent loonsverhoging per 1 februari en 100 euro per maand. Dat ultimatum loopt vandaag om 12 uur af. Ook de kilometervergoeding moet van de bonden van 8 naar 21 cent.

In een brief aan de bonden schrijft NVZ vanochtend dat deze eisen “onwenselijk en onmogelijk” zijn. Melkert zegt in een interview op Zorgvisie dat de loonwensen bovenop de hoge inflatie komen en de energiekosten: “Als we geen financiële steun krijgen van de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, leggen minister Kuipers en de zorgverzekeraars een bom onder het IZA en de Green Deal. Want dat kunnen ziekenhuizen dan niet meer betalen.”

De bonden lieten dinsdagochtend weten dat er inmiddels in vijftig ziekenhuizen actiecomités klaar staan.

Significante verbetering

Het laatste bod (eindbod) van NVZ was 5 procent loon erbij per 1 februari en 5 procent op 1 december. “Dit eindbod verbetert significant de arbeidsvoorwaarden van werknemers, inhoudelijk en financieel. Uw dreiging tot acties is in verhouding tot het eindbod buitengewoon buitenproportioneel”, meldt de brief. NVZ nodigt de bonden uit opnieuw aan tafel te gaan om te praten, maar binnen de grenzen van het eindbod.

Het eindbod van de werkgevers is “mooi verpakt, maar misleidend”, lieten de bonden vorige week weten bij de aankondiging van het ultimatum. Het zou een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden betekenen, namelijk geen koopkrachtbehoud, minder zeggenschap en meer flexibiliteit voor werkgevers voor roostering.