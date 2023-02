‘Verzekeraars en VWS zullen ziekenhuizen compenseren’

Foto: Nico Bekasinski / stock.adobe.com

Die steun is nodig, want Fitch beoordeelt de ziekenhuizen bijna allemaal als financieel “zwak of gemiddeld”. Uitzondering is Erasmus MC, dat er “sterk” voorstaat. Ook andere umc’s draaien goed, omdat ze meer stabiele inkomsten hebben uit onderzoek en onderwijs en een specifiek zorgaanbod, wat hun minder kwetsbaar maakt.

Dat schrijft Fitch deze week in een rapport over de Nederlandse zorgsector, waarin ook het cao-conflict tussen de bonden en NVZ aan de orde komt. Fitch is gespecialiseerd in het beoordelen van kredietrisico’s van ondernemingen. Banken willen vaak een rapport van dit soort bureaus voordat ze leningen verstrekken voor grote investeringen, zoals nieuwbouw, innovatie of een fusie.

Situatie verslechtert

Ondanks de steun van VWS en de zorgverzekeraars zal de financiële situatie bij ziekenhuizen dit jaar verslechteren, verwacht Fitch. Want niet alle gestegen kosten zullen worden vergoed. Het bureau maakt zich zorgen over de toenemende personeelskosten, ziekteverzuim en tekort aan personeel: “Dit wordt een serieus probleem voor alle ziekenhuizen”.

Fitch ziet een oplopende schuldenlast, terwijl de resultaten dalen. De financiële experts zien die trend niet veranderen: ze voorspellen dat de omzetten de komende jaren dalen. Dat betekent dat de debt/ebitda-verhouding stijgt: dit is de belangrijkste ratio voor banken om de financiële sterkte van een organisatie te kunnen beoordelen.

Toename ratio’s

Voor enkele zorginstellingen heeft Fitch uitgerekend hoeveel die ratio toeneemt. Bij Haaglanden MC (HMC) zal die in 2026 zijn verdubbeld naar 3,5 ten opzichte van 2021, Noordwest Ziekenhuisgroep gaat van 0,8 naar 4 en bij Meander MC neemt deze debt/ebitda-ratio toe van 0,3 naar 4,5. De enige daler is Bernhoven, maar die zat in 2021 al hoog met 6,4. De schuld/resultaat-verhouding van Bernhoven is in 2026 gedaald naar 4,1, verwacht Fitch.

Andere zorgsectoren hebben minder last van kostenstijgingen, schrijft Fitch in Netherlands Healthcare Sector Peer Review, met de ondertitel Staff shortages remain the biggest concern across all sub-sectors. Dat komt doordat de gehandicapten-, ggz- en ouderenzorg minder cliëntgebonden kosten maakt, maar ook omdat ze minder kapitaal-intensieve uitgaven heeft. Daardoor hoeven deze instellingen minder te lenen.

Lichte toename Parnassia

Zo zit Parnassia Groep, de grootste ggz-instelling, in 2026 op een debt/ebitda van slechts 1,1 en ook bij Philadelphia (gehandicaptenzorg) neemt die ratio licht toe van 1,8 naar 2,4. ’s Heeren Loo komt met 3,6 (in 2021 1,4) wel in de buurt van de ratio’s van de ziekenhuizen en ouderenzorginstelling Aafje zit zelfs tegen die tijd op 5,9.

Voor die laatste twee instellingen komt dat echter door de sterke daling van de omzetten de komende jaren. Fitch voorspelt bijvoorbeeld voor ’s Heeren Loo dat de gemiddelde omzetgroei die het de laatste vijf jaar behaalde (8 procent), daalt naar slechts 1,2 procent in de komende vijf jaar. Ook Aafjes omzetstijging keldert: van 9,8 procent per jaar naar gemiddeld 1 procent tot en met 2026.

Omzet in ggz

Dezelfde trends zijn te zien in de ggz. Zo neemt de gemiddelde omzet van Parnassia Groep volgens de berekeningen af van 11,9 procent in de periode 2017-2021 naar gemiddeld 2,3 procent per jaar in de periode 2022-2026. De jaaromzet van GGZ Noord-Holland Noord daalt over dezelfde periodes van 6,8 naar 2,6 procent.

Overbodig vastgoed

Fitch wijst erop dat door de sterk dalende omzetten en meer zorg op afstand de zorgsector met veel overbodig vastgoed wordt geconfronteerd. Dat drukt op de financiële performance.

Een andere trend die de auteurs zien, is een kritischer houding van banken ten opzichte van zorginstellingen. Bestuurders kijken hierdoor steeds meer naar alternatieve financiering bij institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen.