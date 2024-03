FNV-leden akkoord met cao UMC

De ruim 80.000 UMC-werknemers krijgen er in twee jaar tijd 7 procent bij. Er komt een generatieregeling en er zijn voor het eerst collectieve afspraken over een reiskostenvergoeding gemaakt. De cao gaat, met terugwerkende kracht, in op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van twee jaar.

Valreep

“Het was echt op de valreep”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Veel werknemers stonden al in de actiestand en in alle umc’s hangen al wekenlang spandoeken. Die kunnen nu de kast in. Niemand zit te wachten op acties of stakingen in een ziekenhuis.”

Volgens de vakbond verliepen de onderhandelingen moeizaam. Bij de vorige cao overwogen vakbonden zelfs een gang na de rechter omdat de NFU de gemaakte cao-afspraken niet wilde nakomen.