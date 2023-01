FNV-leden akkoord met cao umc’s: 10 procent meer loon

Bijna negen op de tien FNV-leden (88 procent) die in een umc werken, hebben ingestemd met de nieuwe cao. Een van de voornaamste punten in de nieuwe cao is een loonsverhoging van 10 procent.

In januari krijgen alle 80.000 werknemers van de zeven medische centra er 6 procent bij, in november volgt de overige 4 procent. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), sloten hier voor de kerst een akkoord over met onderhandelaars van de zorgbonden. FNV Zorg & Welzijn is de grootste van die bonden. Het is nog wachten op het definitieve akkoord van enkele kleinere bonden.

Cao umc’s

De verbeterde cao kwam er niet zonder slag of stoot. In november dreigden de bonden nog naar de rechter te stappen, omdat ze het bod dat de werkgevers toen hadden neergelegd te laag vonden. Ze wilden de ziekenhuizen houden aan een eerdere afspraak om de inflatie geheel te compenseren. Toen de umc’s hun bod verhoogden, gingen de bonden alsnog akkoord. FNV gaat ervan uit dat de werknemers in de sector de loonsverhoging deze maand al terugzien op hun loonstrook. (ANP)