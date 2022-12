Umc’s komen in rode cijfers door duur cao-akkoord

Bijna alle umc’s komen volgend jaar in de rode cijfers door het akkoord met de bonden over een loonstijging van 10 procent. De kosten lopen uiteen van minimaal 12 miljoen euro (bij Maastricht UMC) tot 49 miljoen euro voor Amsterdam UMC.

Foto: TheAYS/Getty Images/iStock

De afgesproken prijscompensatie van 10 procent kost de zeven umc’s volgend jaar 400 miljoen euro, aldus een berekening van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Omdat een deel ervan door de overheid wordt vergoed via de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) resteert er een 5,3 procent hogere loonsom.

Een deel van de loonstijging wordt 1 november doorgevoerd, waardoor het totale effect op de personeelslasten volgend jaar lager uitpakt: 2,6 procent. Uitgaande van de omzetten in 2021 en hetzelfde aantal medewerkers eindigen daardoor alleen Erasmus MC en Maastricht UMC volgend jaar met een positief resultaat.

Negatief resultaat

UMC Utrecht had vorig jaar een resultaat van 4,9 miljoen euro, maar is volgend jaar door het akkoord met de bonden rond 23,3 miljoen euro extra kwijt aan personeelskosten. Dat zou een negatief resultaat van ongeveer 18 miljoen betekenen. Radboudumc behaalde in 2021 een resultaat van 10,6 miljoen euro, maar omdat ze rond 20 miljoen meer kwijt zijn aan personeelskosten, duiken de Nijmegenaren in de rode cijfers (min 9,5 miljoen).

Het UMCG (in 2021 een plus van 18,1 miljoen) sluit volgend jaar af met een min van ongeveer 8 miljoen. Het LUMC maakte vorig jaar al een fors verlies van 27 miljoen euro en is volgend jaar 16,7 miljoen extra kwijt aan personeelkosten. De zwaarste klap krijgt Amsterdam UMC. VUmc en AMC hadden in 2021 een positief resultaat van 20,8 miljoen, maar omdat ze 1,9 miljard uitgeven aan personeel, kost dat 2,6 procent meer: 49 miljoen. Ook zij komen hierdoor in de rode cijfers (min 28 miljoen euro).

Erasmus MC en Maastricht UMC zijn de financieel meest gezonde umc’s. Hun resultaat halveert ruwweg, maar ze blijven wel in de zwarte cijfers. De Rotterdammers eindigen dan met een plus van rond 19 miljoen euro, de Limburgers houden onder de streep nog 7,5 miljoen euro over.

Resultaten worden uitgehold

“Al met al teert iedereen enorm in”, zegt Christiaan Hameeteman, partner gezondheidszorg bij accountant- en advieskantoor PwC. “Het cao-akkoord holt de resultaten volgend jaar uit.” Bovendien wijst Hameeteman erop dat de effecten van het cao-akkoord waarschijnlijk eerder slechter dan beter uitpakken: “De resultaten zijn dit jaar al minder dan in 2021 en zorgverzekeraars geven lang niet altijd de volledige OVA-vergoeding door aan de zorgsector.”

Geen enkele umc wil commentaar geven op de financiële impact van het akkoord over de prijscompensatie. De NFU weet niet hoe de overeenstemming uitwerkt voor alle afzonderlijke umc’s, maar cao-onderhandelaar Gabriël Zwart erkent wel dat het “een hele grote wissel trekt op de financiële situatie bij de umc’s. We hebben de uiterste randen opgezocht van wat financieel nog verantwoord is.”

NFU voorkomt rechtszaak

De bonden en de NFU bereikten vorige week onverwacht een akkoord over de compensatie van de hoge inflatie voor de 80.000 umc-medewerkers. Het umc-personeel krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10 procent: 6 procent op 1 januari aanstaande en de resterende 4 procent op 1 november. Hiermee voorkomt de NFU een rechtszaak van de bonden, want vorig jaar werd een volledige prijscompensatie in de cao voor umc’s vastgelegd.