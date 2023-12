FNV: nog meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij VWS

Bij vakbond FNV hebben zich afgelopen week nog meer medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemeld met ervaringen van grensoverschrijdend gedrag. Nadat de vakbond dinsdag de alarmerende uitkomsten van een peiling over dit onderwerp had gepubliceerd, “regent het aanvullende meldingen”, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. De vakbond heeft daarover een melding gedaan bij de Arbeidsinspectie.

Dinsdag bracht FNV de resultaten naar buiten van een “verkennend onderzoek” onder 101 medewerkers van VWS, van wie er 95 antwoord gaven op alle vragen. Een meerderheid van de mensen die aan de peiling meededen, gaf aan last te hebben van een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag, met name door leidinggevenden. Het zou vooral gaan om pesten en intimidatie.

In de 24 uur nadat de resultaten van de enquête bekend waren geworden, vulden nog eens 150 mensen de vragenlijst in, meldt FNV. Van hen gaven zestien deelnemers aan dat ze willen worden teruggebeld over “hun arbeidssituatie”, aldus de vakbond. “We voelen een verantwoordelijkheid en hebben daarom een melding gedaan bij de Arbeidsinspectie”, zegt vicevoorzitter Jong. “We verwachten dat dit met dezelfde urgentie wordt opgepakt als een arbeidsongeval.”

De Arbeidsinspectie geeft aan dat alle meldingen zorgvuldig worden beoordeeld. Aan de hand daarvan kan worden besloten om te inspecteren.

De ambtelijke top van het ministerie van VWS besloot naar aanleiding van de enquêteresultaten al om een onderzoek in te stellen naar de sociale veiligheid en omgangsvormen op het departement. “Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moeten en willen we dat aanpakken”, zei secretaris-generaal Marcelis Boereboom dinsdag in een reactie. (ANP)