FNV: Onderbezetting bij bijna alle medewerkers gesloten jeugdzorg

In een peiling in samenwerking met KRO-NCRV-programma Pointer onder ruimt honderd medewerkers binnen de zogeheten JeugdzorgPuls, zegt 93 procent van de ondervraagden te kampen met onderbezetting. Een kwart zegt dat het personeelstekort leidt tot een verhoogde werkdruk.

Kwaliteit

Ook geeft een op de vijf aan minder kwaliteit te kunnen leveren vanwege het gebrek aan collega’s. Een ongeveer even groot aantal zegt dat het ziekteverzuim oploopt. En volgens ruim vijf procent leidt de personeelskrapte tot het moeten inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Oorzaak

“Uit onze enquête blijkt nu dat onderbezetting niet alleen als gevolg, maar ook als oorzaak kan worden aangewezen voor veel van de problemen binnen de JeugdzorgPlus. En dat komt overeen met de verhalen van medewerkers die wij terugkrijgen”, aldus jeugdzorgbestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn. “Zorgverleners die in hun eentje op een groep staan en daardoor in grote moeilijkheden komen, kenden we bijvoorbeeld al. Maar nu weten we ook dat dit over de volle breedte speelt. Als bijna alle geënquêteerden aangeven dat er te weinig collega’s zijn om op een verantwoorde manier het werk te doen, dan moeten we ons met z’n allen toch afvragen hoe we dat zo ver hebben kunnen laten komen.’