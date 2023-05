FNV: positie medewerker verder beperkt in hervormingsplannen jeugdzorg

De positie van medewerkers ontbreekt in de hervormingsplannen voor de jeugdzorg, vindt vakbond FNV. De bond zat niet aan tafel en vindt dat dit past in een “lange periode van het weren en stilzwijgen van de vakbond en haar leden en vele gebroken beloftes om hen te betrekken”.

“Dat de beroepsverenigingen zijn betrokken en daarmee de vakinhoud en kwaliteitsvraagstukken zijn vertegenwoordigd, is goed en waar”, zegt Maaike van der Aar. “Maar de professionals en alle ondersteunende medewerkers hebben hun positie, zeggenschap, autonomie, arbeidsrechten en belangen door het ontbreken van de vakbond niet vertegenwoordigd gezien. Medewerkers zijn een keiharde randvoorwaarde voor de uitvoering van welk plan dan ook. Maar ze zijn in de hervormingen rechteloos en belangeloos gemaakt. Dat is een kwalijke zaak.”

Beperking

Na het lezen van de plannen, constateert de FNV een verdere beperking van zeggenschap en autonomie voor medewerkers. Zo komt de professional bij de beoordeling van de afbakening jeugdzorg niet in beeld. Volgens de plannen gaan het Rijk en gemeenten van tevoren in kaart brengen wat de mogelijkheden tot afbakening zijn. Als alleen gezinnen met ernstige problematiek nog gebruik kunnen maken van de jeugdzorg, neemt de zwaarte van het werk toe, zonder dat er is nagedacht over het opvangen van extra werklast.

Behandelduur

Ook wordt in de plannen gesteld dat gemeenten en aanbieders de behandelduur bepalen en monitoren. Dit is een inperking van de professionele autonomie en een risico voor het verhogen van administratie. En bij het voorstel stevige lokale teams te vormen, wordt vergeten dat er dan met de vakbond ook een arbeidsrechtelijk kader opgesteld moet worden om die teams te vullen.