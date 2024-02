FNV meldt dinsdag hoe het is om te werken op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vakbond heeft een enquête gehouden onder enkele honderden ambtenaren, naar aanleiding van signalen over onveilige werkomstandigheden. Op basis van de uitkomsten biedt de bond een manifest aan bij de Tweede Kamer.

De FNV had de eerste bevindingen in december naar buiten gebracht. Op het ministerie heerst een “onveilige” en zelfs “giftige” werksfeer, zei de bond toen. Medewerkers klaagden over pesten en intimidatie. Dat kwam voort uit een verkennend onderzoek, dat daarna is uitgebreid.

Het manifest wordt om 13.15 uur aangeboden aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. (ANP)