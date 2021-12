FNV: steeds meer meldingen van zorgmedewerkers met Long Covid

Volgens de bond melden zich steeds meer zorgprofessionals die langer dan een jaar in de ziektewet zitten en daardoor in salaris terugvallen. Ook zouden zij kosten hebben gemaakt voor revalidatie die niet worden vergoed.

Inmiddels heeft de FNV meer dan honderd meldingen van werknemers met Long Covid-klachten in behandeling. Veruit het merendeel werkt in de zorg, aldus de bond. “Dit zijn ook allemaal mensen die aannemelijk kunnen maken dat ze op het werk besmet zijn geraakt. Vaak had hun ziekte voorkomen kunnen worden door het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen.”

Financiële tegemoetkoming

Vanuit een speciaal Long Covid-fonds zouden mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt met het coronavirus en nog steeds klachten ondervinden een financiële tegemoetkoming moeten krijgen, aldus de bond. De FNV stelt dat toenmalig zorgminister Tamara van Ark in april dit jaar beloofde dat er een fonds voor deze slachtoffers zou komen. “Maar sindsdien is er nog weinig gebeurd.”

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat als reden wordt gegeven dat het niet haalbaar is zolang het kabinet nog demissionair is. “Maar de problemen van deze mensen stapelen zich op. Over drie maanden belandt de eerste groep medewerkers met Long Covid in de WIA omdat ze dan al twee jaar ziek zijn.”

Huis verkopen

Volgens De Jong zijn er berichten dat van mensen de netto-inkomsten met 30 tot soms 50 procent zijn gedaald. “Sommige slachtoffers moeten hun huis verkopen omdat de lasten niet meer te dragen zijn. En dat is heel zuur als je je bedenkt dat dit in heel veel gevallen ook de mensen zijn die hun eigen gezondheid in de waagschaal stelden om in deze coronapandemie zorg te kunnen blijven verlenen.”

Bedrijven krijgen miljardensteun, aldus De Jong. “Maar de mensen in de frontlinie hebben echt het gevoel dat ze dubbel slachtoffer zijn. Ze worden in hun gezondheid geraakt, én in hun portemonnee.” (ANP)