Covid-19 meest gemelde beroepsziekte in de zorg

Het gaat naar schatting om 88 meldingen per honderdduizend. Het afgelopen jaar zijn 1866 beroepsziekten gemeld als gevolg van corona. Ook overspanning en burn-out en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen volgens de onderzoekers veel voor. In totaal hebben 750 bedrijfsartsen 4520 beroepsziekten geregistreerd vorig jaar. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het NCvB is onderdeel van Amsterdam UMC.

Longcovidfonds

De FNV wil dat VWS nog voor de zomer een toezegging doet op een financiële regeling voor zorgmedewerkers met long covid. De vakbond is boos op minister Helder omdat ze in haar brief aan de Tweede Kamer met geen word rept over een longcovidfonds. ‘Alle urgentie lijkt te ontbreken.’ Op 27 juni stelt de vakbond dat de overheid medeverantwoordelijk is voor wat er misging. Daarom vraagt de FNV al twee jaar om een financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers, in de vorm van een overheidsfonds. Het long covidfonds kan analoog worden ingesteld aan de regeling ‘Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ bij het ministerie van SZW, vindt de FNV. Die regeling kent een maximale vergoeding van 22 duizend euro per slachtoffer.

VWS geeft aan dat hier pas na de zomer een reactie op komt. Maar zolang kunnen de slachtoffers niet meer wachten, stelt de vakbond. Die wil dat er meteen na een toezegging wordt begonnen met uitbetalen van voorschotten. (ANP/Skipr)