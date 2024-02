FNV voert druk op bij onderhandelingen cao voor umc-medewerkers

Vakbond FNV heeft een peiling gehouden over de actiebereidheid onder FNV-leden die bij umc’s werken. De onderhandelingen voor een nieuwe cao gaan 12 februari voor de negende keer verder. De hoop van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie NFU is dat er dan een akkoord komt.

Tot nu toe zijn er acht overlegrondes geweest. De laatste ronde duurde 12 uur lang. Voor vakbond FNV is de limiet bereikt, als het de na de negende keer nog niet is gelukt. “We gaan ons dan serieus beraden of het nog wel zinvol is om verder te overleggen”, stelt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn en cao-onderhandelaar.

Zondagsdiensten

De vakbond heeft een peiling gehouden die is ingevuld door 559 umc-medewerkers die ook lid zijn van vakbond FNV. Veruit het merendeel van hen is bereid actie te voeren en zondagsdiensten te draaien. In de umc’s werken in totaal 80.000 mensen.

Salarisverhoging

De werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV en LAD willen een salarisverhoging van 8 procent gedurende de looptijd van de cao, een betere reis- en parkeerkostenregeling en een beter generatiebeleid. Ook willen ze dat de werkdruk wordt verlaagd door meer vrije tijd en betere regelingen voor de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten, de zogenoemde BAC-diensten.

Spandoeken

Inmiddels hangen in alle umc’s spandoeken. In het Maastricht UMC staat op de spandoeken: ‘We verbouwen voor 600 mln. maar voor ons geen poen’ en ‘Geld in stenen???, straks is het personeel verdwenen’.

De huidige cao voor umc-medewerkers liep op 31 december 2023 af.