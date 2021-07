FNV vraagt werkgevers om lef bij aanvraag tweede zorgbonus

FNV Zorg & Welzijn roept werkgevers in de zorg op “vooral niet laf om te gaan met de aanvraag van de tweede zorgbonus voor hun medewerkers”. De vakbond laat weten de laatste dagen veel signalen te krijgen dat grotere en kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durven aan te vragen, omdat ze niet het risico willen lopen die later terug te moeten betalen.

Voor de bonus komen mensen in aanmerking die een ‘uitzonderlijke prestatie’ hebben geleverd. In de richtlijnen voor de aanvraag van de bonus is nu een extra zin toegevoegd. Die luidt dat ‘regulier werk dat wordt voortgezet in een andere vorm’ niet onder de term ‘uitzonderlijke prestatie’ valt.

Onduidelijkheid

Volgens FNV zorgt die zin voor veel onduidelijkheid bij de werkgevers. “Ik heb met een aantal werkgevers in de thuiszorg nu de discussie moeten voeren of er inderdaad sprake is van het voortzetten van regulier werk. Feit is dat werknemers onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken, onder hoge druk stonden, met een verhoogd risico om zelf besmet te raken of cliënten te besmetten”, zegt Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Dat alleen vinden wij al een uitzonderlijke prestatie en daar zouden zij voor beloond moeten worden.”

Het is aan werkgevers om te bepalen welke werknemers een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben en in aanmerking voor de bonus zouden moeten komen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een handreiking opgesteld om daar hulp bij te bieden. In de praktijk wordt deze volgens FNV nu gebruikt als toetsingsinstrument waardoor werknemers worden uitgesloten voor de bonus en daarmee de dupe worden van verkeerde keuzes van hun werkgever. De Haas: “Werkgevers willen hun medewerkers het extraatje wel geven, maar durven niet, omdat de regeling zo beperkt wordt opgevat. Het zou het ministerie sieren als de aanvraagprocedure wat langer wordt opengesteld en de handreiking wordt verduidelijkt.”

De bonus bedraagt ongeveer 200 tot 240 euro per medewerker. Werkgevers kunnen de bonus tot dinsdagavond 18.00 uur aanvragen. Het kabinet verdeelt een bedrag van 720 miljoen euro over het totaal aantal aanvragen. (ANP)