FNV wil 5 procent meer loon voor medewerkers gehandicaptenzorg

Nieuws NVZ lanceert tool voor implementatie telemonitoring Het programma Digitale zorg van de NVZ brengt een implementatietool uit waarmee ziekenhuizen en andere zorginstellingen de kosten en baten van telemonitoring in kaart kunnen brengen, aldus de NVZ. Lees verder

Nieuws Peter de Visser nieuwe directeur en aandeelhouder RadarGroep Peter de Visser zal per 1 maart 2022 samen met Bart Verhagen de directie gaan vormen van RadarGroep. De Visser is nu nog algemeen directeur van Incluzio in Schiedam. Hij volgt Erik Oeloff op, die niet alleen als directeur maar ook als aandeelhouder per 1 maart 2022 afscheid neemt van de RadarGroep. Lees verder

Nieuws Manifest voor integrale aanpak Hoofdzaken Om met een hersen- en/of psychische aandoening langer in goede gezondheid te leven, bepleit de Hersenstichting MIND en ZOnMW in samenwerking met NWO en LSH/Health Holland, in het Manifest Hoofdzaken, voor het bevorderen van betere samenwerking tussen disciplines, alsook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen. Lees verder

Nieuws Amphia kiest millennial in raad van bestuur Ivo Vergouwen (38) is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Amphia, topklinisch ziekenhuis. Vergouwen is sinds 2013 werkzaam in het Amphia, waar hij in 2017 de functie van manager Kenniskern Finance en Control bekleedde. Hij gaat samenwerken met rvb-voorzitter Olof Suttorp en rvb-lid Christianne Lennards. Lees verder