FNV wil 8 procent voor umc-medewerkers

Vakbond FNV Zorg en Welzijn wil dat umc-medewerkers vanaf januari 2024 8 procent meer loon krijgen. Dat is de inzet voor de nieuwe cao-onderhandelingen die woensdag 4 oktober beginnen. In 2023 kregen de umc-medewerkers een loonsverhoging van 10 procent.

De 8 procent is gebaseerd op de achterstallige inflatie van 3,3 procent en een inkomensgat van 4,7 procent. Eerder bleek uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat er grote inkomensverschillen bestaan tussen de salarissen in de markt en de zorgsector.

Automatische prijscompensatie

FNV wil dat er een automatische prijscompensatie komt, een APC, waarmee de stijging van de kosten in levensonderhoud wordt gecompenseerd. Het zou volgens FNV logisch moeten zijn dat de lonen automatisch omhoog gaan als de prijzen ook omhoog gaan. Als de prijzen daarentegen naar beneden gaan, wordt het percentage bevroren.

Daarnaast wil de vakbond een bodem van € 150,- afspreken om ook koopkracht voor de werknemers in de lagere loonschalen te realiseren.

Reiskostenvergoeding

Naast het verhogen van de lonen zet FNV zwaar in op het verhogen van de reiskostenvergoeding en het dekken van parkeerkosten. De reiskostenvergoeding is nu 0,09 euro per kilometer. Doorgaans wordt er een tarief gehanteerd van 0,21 euro per kilometer. Dat is ook het maximale belastingvrije bedrag dat werkgevers kunnen uitkeren.

Voorrang

Net als bij cao Ziekenhuizen wil de vakbond dat ook umc-werknemers in vaste dienst voorrang krijgen boven de inzet van ingehuurde krachten, zoals zzp’ers, bij het maken van roosters.

Eind 2022 sloten werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en onderhandelaars van de zorg-vakbonden een akkoord over een loonstijging van 10 procent. In januari 2023 kregen alle 80.000 werknemers van de zeven medische centra er 6 procent bij, in november volgt de overige 4 procent. De inzet van 8 procent is voor 2024.

