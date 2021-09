FNV wil op 26 oktober weer gaan staken bij umc’s

Deze dinsdag gingen zorgmedewerkers van zeven academische ziekenhuizen in staking. Het Radboudumc in Nijmegen doet als enig universitair ziekenhuis niet mee aan de staking. Of de medewerkers van het Radboudumc met de tweede staking wel meedoen is nog onbekend.

Hoge werkdruk

Volgens de zorgbond gaat het om duizenden medewerkers en is het grootste staking ooit door medewerkers van universitair medische centra. De stakers eisen onder meer loonsverhogingen en maatregelen tegen de hoge werkdruk.

Per ziekenhuis zijn verschillende afdelingen gesloten, zoals de operatiekamers, radiologie, laboratoria en diverse verpleegafdelingen. Alle spoedeisende hulp, oncologie, hartbewaking en kraam-couveuseafdelingen draaien wel door. De actie duurt tot middernacht.

Onvrede

Personeel van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) gaf dinsdag de aftrap van de stakingsactie. Volgens FNV is de onvrede onder de medewerkers “heel groot”.

FNV en werkgeversorganisatie NFU kwamen eerder deze maand niet tot een akkoord. De vakbonden spraken van een zeer teleurstellend eindbod van NFU. Alleen verpleegkundigen en doktersassistenten gaan er volgens het voorstel van de werkgevers in salaris iets op vooruit.