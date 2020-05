FocusCura neemt deel Hulpmiddelencentrum over

Dat maakt FocusCura vandaag bekend. Begin april ging Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet door liquiditeitsproblemen en conflicten met afnemers. Deze aanbieder van met name Wmo- en WLZ-hulpmiddelen in een honderdtal gemeenten had ook een afdeling voor personenalarmering. Ongeveer 4600 ouderen, met name in Noord-Nederland, hadden via HMC alarmeringsapparaten of sensoren die mantelzorgers en zorgcentrales kunnen alarmeren. FocusCura neemt dit onderdeel over uit de failliete boedel van HMC.

Nog tientallen deals

Volgens FocusCura-ceo Raoul Zaal was de alarmering al een vreemde eend in de bijt bij het Hulpmiddelencentrum. “Het is heel wat anders dan het leveren van een rolstoel, terwijl dit voor ons echt een kernactiviteit is. Wij hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan veertig dergelijke overnames gedaan en in de komende jaren zullen er nog vast 50 à 100 volgen. Vaak gaat het om enkele honderden cliënten die we zo erbij krijgen. Dit is dus een veel grotere overname.”

Logische overname

FocusCura keek al langer naar het overnemen van de alarmeringsactiviteiten. Zaal benaderde HMC al voor het faillissement. “Wij waren niet de enige geïnteresseerde partij, maar wel de meest logische. Dat vonden de curatoren ook. Wij zijn marktleider in de personenalarmering en kunnen dus goed continuïteit van zorg bieden voor de abonnees van de alarmeringsdiensten bij HMC. Ook bieden we de zeven werknemers bij HMC die betrokken waren bij personenalarmering een jaarcontract aan. Daarmee hadden we een kwalitatief goed voorstel.”

Moderner

Zaal stelt dat FocusCura na de overname de alarmering gaat upgraden. “Er is in de afgelopen jaren door de problemen bij HMC weinig terechtgekomen van innovatie. Een deel van de kastjes die de HMC-abonnees gebruiken, voldoet niet aan onze standaarden. Die kunnen in 2020 echt niet meer. Bij ons gaat het volledig digitaal. Dus geen alarmeringsapparaten meer die bedraad zijn via ISDN en PSTN. Digitaal leidt tot meer veiligheid voor de cliënt, maar ook tot opties om de wijkzorg sterk te ontlasten. Zaken die met analoog niet kunnen.”

Geen interesse in rest HMC

FocusCura heeft door het faillissement op 3 april ook naar andere delen van HMC gekeken, maar zag hier vanaf. Het bedrijf vond de hulpmiddelenlevering voor de Wmo ‘niet zijn tak van sport’. FocusCura neemt dus niet de activiteiten over die HMC in de problemen brachten en focust zich alleen op de alarmeringsdiensten, ‘een van de beter draaiende takken van HMC die vooral onder de Zorgverzekeringswet valt’.

Zaal: “Wij kunnen via schaal, kennis en investeringen een oplossing bieden. Vaak hebben zorgorganisaties de personenalarmering nog in eigen beheer. Het is erg lastig voor hen om naast onderhoud en beheer van huidige analoge apparatuur ook de beweging naar digitaal te maken. Dat vergt ook meer dan alleen een nieuwe generatie apparatuur neer te zetten. Het betekent iets voor je hele organisatie. We zullen, zo verwachten we, dus nog vaak deze diensten overnemen.”