Hulpmiddelenleverancier gemeenten failliet verklaard

Een grote leverancier van hulpmiddelen voor Wmo-zorg is donderdag failliet verklaard. Het bedrijf dat onder de naam Hulpmiddelencentrum rollators, rolstoelen en tilliften levert, zat al maanden in geldproblemen. Voorlopig wordt het werk nog voortgezet.

Het faillissement werd donderdag vastgesteld door de rechtbank van Rotterdam. Roel Slotboom en Carl Hamm zijn aangesteld als curatoren.

100 gemeenten

Het bedrijf met 10 locaties en 5 winkels heeft contracten met meer dan 100 gemeenten voor het leveren en het onderhoud van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen. Ook zorgverzekeraars, de thuiszorg en andere zorginstellingen zijn klant van het Hulpmiddelencentrum. Het bedrijf ontstond in z’n huidige vorm in 2016 uit een fusie van kleinere leveranciers.

Minder gemeenten

Al maanden verkeerde het bedrijf in liquiditeitsproblemen. Mede daardoor ontstonden er problemen met leveranciers van onderdelen. Die wilden soms niet meer leveren aan het Hulpmiddelencentrum, waardoor dit laatste bedrijf ook weer in gebreke bleef bij gemeenten. In de afgelopen periode trokken gemeenten zich al terug. Met minder klanten, maar toch dezelfde kosten aan werknemers en panden, viel dit niet meer vol te houden.

Rode kaart

Donderdag kreeg het Hulpmiddelencentrum van de gemeente Utrecht nog een ‘rode kaart’, na eerdere waarschuwende ‘gele kaarten’. De gemeente was zeer ontevreden over leveringen en reparaties die steevast met flinke vertraging werden uitgevoerd. Daarom zou Utrecht zeker drie maanden geen diensten meer afnemen.

In de afgelopen maanden is al geprobeerd werknemers over te plaatsen naar andere leveranciers en moeizame contracten met gemeenten ook weg te geven, maar het lukte niet voldoende om het Hulpmiddelencentrum draaiende te houden. Een woordvoerder van de curatoren benadrukt dat het faillissement niets te maken heeft met de coronacrisis. “Zonder die uitbraak zou dit ook gebeurd zijn.”

Ontslagen

Hulpmiddelencentrum heeft ongeveer 400 werknemers. Voor hen wordt maximaal ingezet op behoud van werk, maar de curatoren stellen dat er uiteindelijk mensen zullen zijn die hun baan verliezen.

Financier BNG Bank heeft het Hulpmiddelencentrum een boedelkrediet gegeven zodat het bedrijf de komende weken nog kan blijven werken en leveringen en reparaties niet direct in gevaar komen en werk kan worden overgeplaatst naar branchegenoten. De 50.000 cliënten die producten van het Hulpmiddelencentrum in gebruik hebben, kunnen die in gebruik houden.