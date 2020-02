Forensische tak Dimence krijgt nieuwe directeur

Rian Busstra start op 1 april 2020 als nieuwe directeur Zorg van stichting Transfore. Busstra zal samen met directeur Bedrijfsvoering Tinie Hendriks duaal leiding gaan geven aan de Dimence-tak die gespecialiseerd is in de forensische ggz.

Busstra is momenteel psychiater en manager behandelzaken bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe. Als psychiater heeft ze diverse functies bekleed. Met de zo opgedane ervaring wil Busstra bijdragen aan de innovatieve ambities van Transfore. Transfore biedt forensische ggz in Oost-Nederland en is onderdeel van de Dimence Groep.