Forse boetes voor ouders die kraamzorg annuleren

Door de personeelstekorten in de geboortezorg melden veel ouders zich bij meerdere organisaties aan. Voor hen is het niet altijd helder dat zij automatisch na twee weken aan een contract vastzitten.

Dubbele inschrijving ontmoedigen

De NOS onderzocht de voorwaarden van 50 van de 200 kraamzorgorganisaties in Nederland. Het merendeel rekent annuleringskosten, zelfs als de zorg vroegtijdig tijdens de zwangerschap wordt geannuleerd. De hoogte hangt bij sommige bureaus af van hoever de zwangerschap gevorderd is.

De landelijke organisatie Kraamvogel rekent tot twee maanden voor de bevalling 75 euro. Daarna wordt het bedrag verdubbeld. De landelijke zorgaanbieder Naviva vraagt sinds vorig jaar 150 euro. Terwijl zij voor enkel een inschrijving nog geen 20 euro declareren. Bij een miskraam worden er geen kosten in rekening gebracht. Naviva meldt de NOS de kosten in rekening brengen “om dubbele inschrijvingen bij ons en andere kraamzorgorganisaties te ontmoedigen”. De organisatie zegt capaciteit voor die dubbel ingeschreven gezinnen te reserveren, waardoor anderen naar een wachtlijst worden doorverwezen. Daarnaast meldt Naviva met een ‘uitgebreide coulanceregeling’ te werken.

Personeelstekorten

De personeelsschaarste in de geboortezorg is volgens Peter Boudewijn, directeur van Brancheorganisatie Bo Geboortezorg, de oorzaak van de dubbele inschrijvingen door ouders. “Als zij vervolgens kraamzorg annuleren, kan de organisatie de gemaakte kosten niet meer declareren bij de verzekering”, vertelt hij aan de NOS.

Wel noemt Boudewijn de boetes fors in verhouding tot het verrichte werk. Bovendien moeten ouders volgens de brancheorganisatie beter geïnformeerd worden. Bo Geboortezorg werkt daarvoor aan een oplossing. “We kijken of zorgverzekeraars vooraf een seintje kunnen geven als iemand zich al ergens heeft ingeschreven, in plaats van achteraf.”