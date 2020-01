Forse stijging aantal gesprekken 113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft het drukker dan ooit. Medewerkers voerden vorig jaar ruim 93.000 gesprekken met suïcidale mensen via de telefoon en chat, bijna drie keer zoveel als in 2016. Dat blijkt uit jaarcijfers die Trouw heeft opgevraagd.

De stijging houdt geen gelijke tred met het aantal zelfdodingen in Nederland, dat al jaren rond de 1800 per jaar ligt. Volgens 113-psycholoog Judith de Heus speelt de toegenomen naamsbekendheid van 113 een belangrijke rol. Maar de stijging houdt mogelijk ook verband met het gebrek aan goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten.

De zorg kan beter, vindt De Heus. Zo is de helft van de jongeren die suïcide plegen, niet in beeld bij de zorg. Hulpverleners en scholen moeten beter signaleren. De helft van de mensen die suïcide plegen, gaat in de maand daarvoor langs bij de huisarts, bijvoorbeeld met relatieproblemen, vermoeidheid of pijn. “Ze zeggen meestal niets over suïcide. Huisartsen herkennen dat dan niet.” (ANP)