Franciscus Gasthuis & Vlietland benoemt nieuwe CFO

Huub Wieleman is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het gaat om een tijdelijke benoeming van ongeveer een jaar als chief financial officer (CFO).

Wieleman neemt de positie per heden over van Mark Janssen, die komende maand overstapt naar het Radboudumc in Nijmegen. De komende periode vormt Wieleman de raad van bestuur met Marjolein Tasche en Niels Honig.

Verder op ingeslagen weg

“Wij verwachten met zijn kennis en ervaring de ingeslagen weg op het gebied van financieel management, technologische innovatie en vastgoed te kunnen waarborgen”, laten de huidige bestuurders weten in een persbericht.

Financiering

Wieleman werkte eerder als CFO bij de Reinier Haga Groep en was daarvoor partner bij Deloitte. Bij Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat hij zich richten op financieel beleid, langetermijnfinanciering, strategische visie op ICT en meerjarenplanning.