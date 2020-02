Franciscus Gasthuis & Vlietland onderzoekt computerstoring die SEH en OK platlegde

De storing in het systeem ontstond zaterdag na een update van het netwerk. Een aantal systemen werkten helemaal niet meer of niet meer optimaal, laat een woordvoerder weten.

EPD’s

De medische apparatuur had niet te leiden onder de storing, maar de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) waren niet meer naar behoren toegankelijk. Daarop besloot het ziekenhuis op beide locaties, in Rotterdam en Schiedam, de operatiekamers en spoedeisende hulp te sluiten.

Oorzaak

In de loop van de dag was het probleem verholpen. De oorzaak van het probleem is vooralsnog een raadsel. “Dat zijn we nu aan het onderzoeken”, aldus een voorlichter van het ziekenhuis.