Franciscus Gasthuis & Vlietland steekt 300 miljoen euro in zorgcomplexen

Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam-Noord krijgt een nieuwe SEH en huisartsenpost, die samen een afdeling gaan vormen. Ook komen er een nieuw operatiecomplex en interventiekamers en wordt het vrouw-kindcentrum vernieuwd. In Schiedam worden de SEH en de huisartsenpost eveneens samengevoegd en gemoderniseerd. Bovendien komt daar nieuwbouw voor het scopiecentrum.

Overschrijden

Het is een ambitieus miljoenenproject en de organisatie moet ervoor waken het budget niet te overschrijden, zegt Marjolein Tasche in een interview met Radio Rijnmond. “We hebben een kleine marge ingebouwd. Maar als het echt te gek wordt en de grondstofprijzen skyhigh gaan, moeten we de plannen of de timing aanpassen.”