Franciscus maakt uitslagen sneller beschikbaar voor patiënt

Door directe inzage hoeven patiënten niet onnodig lang in spanning te zitten en kunnen zij zich beter voorbereiden op het spreekuur, aldus het ziekenhuis. Ook krijgen zij door betere uitwisseling van medische gegevens steeds meer regie en worden zij zelf eigenaar over hun medische informatie.

Angst voor uitslag

Patiënten die het ingewikkeld vinden of bang zijn voor de uitslag, kunnen wachten tot hun poli-afspraak om de uitslagen samen met de arts door te nemen, laat het ziekenhuis weten. Via het online portaal van het ziekenhuis kunnen zij hiervoor een optie aanklikken. Uitslagen zijn dan niet zichtbaar. Bij slechte of onverwachte uitslagen wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de patiënt.