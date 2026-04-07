Franciscus presenteert wetenschappelijk onderzoek op speciaal platform

Ziekenhuis Franciscus heeft een nieuwe wetenschapswebsite gelanceerd, waarop patiënten, zorgprofessionals en samenwerkingspartners een overzicht krijgen van het wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis.

Met het nieuwe platform brengt het ziekenhuis al het onderzoek samen op één centrale plek. Dat moet het beter zichtbaar en toegankelijk maken. “Met deze website maken we ons onderzoek niet alleen beter vindbaar, maar nodigen we ook patiënten en partners uit om actief betrokken te raken”, zegt Evert-Jan Wils, intensivist en decaan Wetenschap bij Franciscus. “Zo dragen we samen bij aan de zorg van morgen.”

Verpleegkundig onderzoek

Het gaat daarbij onder meer om verpleegkundig onderzoek, dat deels plaatsvindt binnen het lectoraat Eigen Regie. Dat is veelal gericht op versterking van de eigen regie bij patiënten en verpleegkundigen. Verder werken in veel onderzoeken zorgprofessionals aan het vergroten van kennis en de evaluatie en verbetering van behandelmethoden. Ook wordt het via de website voor geïnteresseerden eenvoudiger om zich te oriënteren op deelname aan studies.

Uitbreiding

De wetenschapswebsite is gestart met een selectie van onderzoeksgroepen en expertisecentra. In de komende periode wordt dat stap voor stap uitgebreid met onderzoeken vanuit andere vakgroepen en specialismes.

Met de lancering van de website onderstreept Franciscus het belang van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenparticipatie in studies en versterkt het ziekenhuis zijn positie als STZ-ziekenhuis.

Meer over:Technologie

Gerelateerd nieuws

15:26 47 huisartsenpraktijken in Noord-Veluwe aangesloten op Mitz
15:26 ChipSoft weet niet of patiëntengegevens gelekt zijn
9 apr 2026 AP: 23 huisartsen en ziekenhuizen melden datalek
9 apr 2026 ChipSoft probeert met nieuwe sleutels twee systemen weer online te krijgen
9 apr 2026 AI in de huisartsenpraktijk: het gaat niet om óf, maar om hoeOpinie

