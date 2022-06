Frank Bluiminck blikt terug op zes jaar gehandicaptenzorg

Het vergroten van de zichtbaarheid van de gehandicaptensector was een belangrijke opdracht voor Bluiminck, die aantrad als VGN-directeur in het jaar nadat de grote hervormingen in de langdurige zorg waren doorgevoerd. “Het algemene gevoel was: de gehandicaptenzorg is te weinig zichtbaar bij beleidsmakers en politici. Maar ook is onzichtbaar wat mensen met beperkingen nodig hebben om goed mee te kunnen doen in de samenleving.”

Gebrek aan zichtbaarheid uitte zich ook in het gebrek aan aandacht van gemeenten. “De prioriteit van gemeenten ging aanvankelijk niet naar mensen met een beperking, maar naar groepen die zichtbaarder en qua aantallen groter zijn, zoals ouderen.”

Er is in de tussentijd veel gebeurd, maar het proces van zichtbaarder worden is nog niet af, stelt Bluiminck. “Er is nog veel te doen.”