Frans zorgpersoneel heeft tot 15 september om zich te laten vaccineren

Anders organiseren, anders werken en anders leren

Een paar maanden geleden schreef ik op deze plaats over ‘verlanglijstjestijd’: de periode in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waarin alle mogelijke maatschappelijke groeperingen hun wensen voor een volgend kabinet kenbaar maken. Om vervolgens zelf een duit in het zakje te doen met ons eigen lijstje. Ook op het gebied van Zorg en Welzijn moeten immers de volgende kabinetsperiode belangrijke keuzes gemaakt worden, door nu in te spelen op de forse arbeidsmarktuitdagingen in de komende tien, twintig jaar. Zoals het nu laat aanzien duurt het nog wel even voordat de koning een nieuw kabinet kan beëdigen. Maar rustig afwachten tot een nieuwe minister zich aandient, dat kunnen we ons niet permitteren.