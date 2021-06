Franse en Poolse regering dreigen met vaccinatieplicht voor zorgpersoneel

Zowel de Franse als de Poolse regering overweegt een vaccinatieplicht in te voeren voor het zorgpersoneel. In beide landen valt de vaccinatiebereidheid namelijk tegen.

Zo heeft in Frankrijk bijvoorbeeld nog maar 55 procent van de zorgmedewerkers bij instellingen voor langdurige zorg een prik gehad. Dat is “onvoldoende” en “niet normaal” gezien de kwetsbaarheid van de bewoners en de opmars van zorgwekkende virusvarianten, benadrukt de overheid.

De Franse minister van Gezondheid Olivier Véran had dinsdag op de radio al gedreigd met een vaccinatieplicht voor zorgverleners. “Ik kan het risico niet nemen om Covid-golven in verpleeghuizen te krijgen en ze te moeten sluiten.”

In Polen ziet de regering dat de vaccinatiecampagne steeds moeizamer verloopt. Van de 38 miljoen inwoners zijn er inmiddels 12,7 miljoen volledig gevaccineerd en de Poolse minister van Volksgezondheid Adam Niedzielski zei tegen een lokaal radiostation “helaas de indruk te hebben dat we een bepaald plafond hebben bereikt”. Het is volgens hem “moeilijk om degenen die niet overtuigd zijn te overtuigen, omdat alle argumenten en andere soorten acties al zijn ondernomen”.

De minister sprak over scenario’s als de vaccinatieplicht “voor degenen die het meest worden blootgesteld aan de ernstige gevolgen van Covid-19”. Hij sprak daarmee over ouderen, “maar in de eerste plaats over artsen”. (ANP)