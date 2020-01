Franse zorgbestuurders dreigen met collectief ontslag

Meer dan 1200 zorgbestuurders, managers en artsen in Frankrijk dreigen met collectief ontslag. In een brandbrief aan het ministerie van volksgezondheid laten ze weten met ingang van 14 januari al hun bestuurlijke en administratieve taken neer te leggen uit onvrede over de staat van de Franse gezondheidszorg.

De protesterende bestuurders, managers en artsen keren zich tegen de hoge werkdruk, personeelstekorten, slechte salariëring en verschraling van de ziekenhuiszorg. Daarbij is er grote onvrede over pogingen om ziekenhuizen meer bedrijfsmatig te laten werken. Met name het bijhorende bekostigingssysteem T2A, dat gelijkenis vertoont met de Nederlandse dbc-systematiek, is velen een doorn in het oog.

Actiegroep

Uit onvrede over de situatie richtten bestuurders, managers en artsen vorig jaar de actiegroep Inter-Hôpital op. Onder aanvoering van de gezaghebbende endocrinoloog André Grimaldi, tevens emeritus hoogleraar van het universitair medisch centrum Pitié-Salpêtrière in Parijs, dreigen de leden nu alle managementtaken af te stoten. Dit betekent onder meer dat behandelingen niet langer geregistreerd worden.

Mei 1968

In de open brief eisen ze een “Grenelle voor de gezondheidszorg”, een verwijzing naar het gelijknamige akkoord in mei 1968 waarin de toenmalige Franse regering onder meer een stijging van het minimumloon beloofde van 35 procent. De Franse pers spreekt van een “historische stap”. “Nog nooit eerder hebben artsen en bestuurders zo hard met hun vuist op tafel geslagen om aandacht te vragen voor de problemen waar ze dag in dag mee geconfronteerd worden”, aldus Libération.

Steun

Het protest krijgt steun van het ziekenhuispersoneel. In een separate petitie hebben bijna vijfduizend werknemers hun steun uitgesproken. “Wij steunen het besluit van bestuurders, artsen, managers en afdelingshoofden om hun bestuurlijke taken af te stoten”, aldus de ondertekenaars. “Ze vragen niets voor zichzelf, hun noodkreet moet gehoord worden door de overheid.”

Tijd

Volgens sommige betrokkenen is de crisis in de Franse gezondheidszorg minister Agnès Buzyn boven het hoofd gegroeid. Ondanks haar belofte om verbeteringen door te voeren zuchten de ziekenhuizen nog altijd onder “de dictatuur van het T2A-bekostigingssysteem”. Daardoor is haar aureool van briljante hematoloog goeddeels verbleekt. In een eerste reactie op de ontslag-actie heeft Buzyn om tijd gevraagd met het oog op herstructurering van de tarieven in de curatieve zorg.