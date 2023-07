Fraudelijst opnieuw aangevoerd door wijkverpleging

Over de wijkverpleging werden in 2022 opnieuw de meeste signalen van fraude gedeeld. De sector heeft die koppositie al sinds 2018. In totaal zijn er wel minder fraudesignalen gedeeld dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Het IKZ is een samenwerkingsverband van negen partijen, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen het IKZ worden signalen van fraude gedeeld en besproken, zodat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties effectiever kunnen opereren. Het IKZ kijkt niet alleen naar individuele zaken, maar signaleert ook trends en ontwikkelingen. Dit moet de IKZ-partners in staat stellen om het toezicht beter in te richten.

Scherpere criteria

In 2022 zijn in totaal 424 signalen door de IKZ-partners samengebracht, zo is te lezen in de laatste rapportage. Dit is een daling van 7,2 procent ten opzichte van 2021. Bijna alle partners hebben minder signalen gedeeld in het Verzamelpunt Zorgfraude dan in 2021. Alleen de gemeenten hebben meer signalen gedeeld dan in 2021. De daling kan enerzijds verklaard worden doordat er bij een aantal partners minder signalen zijn binnengekomen en anderzijds door het scherper stellen van (juridische) criteria met betrekking tot delen.

De 424 signalen gaan over 356 zorgaanbieders. Net als in 2019 tot en met 2021, kwam in 2022 over driekwart van hen voor het eerst een signaal binnen. De meeste signalen in 2022 gingen over de Zorgverzekeringswet (155 signalen), de Wmo komt op de tweede plaats (113 signalen) en de Wlz op de derde plaats (91 signalen). Ten opzichte van 2021 is er een toename in het aantal Wmo-signalen (+14 procent) en een afname in het aantal Zorgverzekeringswet-signalen (-6 procent) en Wlz-signalen (-27 procent). Signalen van fraude in de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet hebben meestal betrekking op zorg in natura; bij signalen over de Wmo en Wlz is er veelal sprake van pgb-gefinancierde zorg.

Wijkverpleging

Sinds 2018 is wijkverpleging de meest voorkomende zorgsoort waarover de IKZ-partners signalen delen. De meeste andere signalen gaan over individuele begeleiding, mondzorg, beschermd wonen/ggz wonen, dagbesteding en ggz. De relatieve stijging qua aantal signalen was het grootst voor de zorgsoorten groepsbegeleiding, gehandicaptenzorg en jeugdhulp. Er zijn relatief minder signalen ingediend over huisartsenzorg en persoonlijke verzorging, aldus IKZ.

Declareren

De meeste vorm van fraude is meer of andere zorg declareren dan er is geleverd. Hieronder valt ook het aanvragen van meer zorg dan nodig is. Daarnaast komt het vaak voor dat zorg gedeclareerd wordt zonder dat er überhaupt zorg geleverd is.

Voor de wijkverpleging komt het IKZ met een flinke opsomming van wat er allemaal wordt gezien: een hogere indicatie voor zorg opstellen dan nodig door wijkverpleegkundigen, meer zorg declareren dan geleverd, onvoldoende kwaliteit van zorg leveren, andermans AGB-code misbruiken, vervalsing van handtekeningen en diploma’s, cliënten die worden omgekocht, bedreigd of onder dwang gezet worden of afgeschermd worden van de buitenwereld en tot slot misbruik door zorgaanbieders die zichzelf toegang geven tot de financiële zaken van cliënten.

Bij signalen over individuele begeleiding gaat het met name over het declareren van meer zorg dan geleverd, het leveren van onvoldoende kwaliteit van zorg, de vervalsing van handtekeningen en diploma’s, het omkopen of intimideren of afschermen van cliënten, het ronselen van cliënten ten behoeve van witwassen of het smokkelen van drugs en het misbruik van de DigiD’s van cliënten.

Failliet

Het IKZ tekent tot slot de opvallende fenomenen in de zorgfraude op. Het valt op dat zorgaanbieders failliet gaan op het moment dat er een onderzoek naar ze wordt gestart of dat een eigenaar van een zorgaanbieder een doorstart maakt met een nieuw zorgbedrijf. Verder komen in verschillende signalen complexe organisatiestructuren terug, waarbij eigenaren ondernemingen hebben in andere sectoren, zoals vastgoed en schoonmaak.

Zorgwekkend is dat zorgaanbieders de beschikking hebben over persoonlijke gegevens en documentatie van cliënten, zoals de inloggegevens via DigiD. Die worden vervolgens gebruikt bij het indienen van vervalste aanvragen van zorg, overeenkomsten, declaraties en machtigingsformulieren.

Verschillende signalen omschrijven het misbruik van de AGB-code of BIG-registratie of het gebruik van een onjuiste titel van zorgverleners, zoals het uitkomen als verpleegkundige zonder de juiste opleiding en/of papieren. Ook komen er steeds vaker signalen over zorgverleners die een vervalste VOG of diploma hebben.