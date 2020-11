Frauderende zorgbestuurders persoonlijk aansprakelijk

Als sprake is van fraude in de zorg, is het voor zorgverzekeraars vaak lastig om de fraude te bewijzen en de onrechtmatige declaraties terug te vorderen. Deze zomer won Ditzo een rechtszaak tegen een zorginstelling: de bestuurder van de zorginstelling werd door de rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een onjuiste declaratie.

Vakantie

De door de rechtbank geanonimiseerde zorginstelling had zorgdeclaraties ingediend voor cliënten die op vakantie waren en dus geen zorg hadden ontvangen. In de rechtszaak verklaarde ze zorgontvanger zelfs dat hij vaak geen of minder zorg kreeg dan de zorginstelling in rekening bracht, onder ander vanwege ‘personeelstekort’. Bovendien werd de geleverde zorg gegeven door een verpleegkundige niveau 4, terwijl dat een verpleegkundige van niveau 5 had moeten zijn.

Persoonlijke aansprakelijk

De kantonrechter vindt dat de bestuurders persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt en stelt de twee voormalig bestuurders de proceskosten à € 2.043,16 moeten betalen. De zorginstelling is inmiddels ontbonden vanwege een faillissement.

Unieke uitspraak

‘Deze uitspraak is interessant omdat er niet veel gevallen zijn waarin een bestuurder van een zorginstelling persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden,’ schrijft advocaat Eline Lam op rechtindezorg.nl/. ‘In dit geval lijkt dat een terechte uitkomst omdat er sprake was van fraude.’