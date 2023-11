Fraudeverdachte stopt per direct als verkenner kabinet

Senator Gom van Strien (PVV) legt zijn taken als verkenner per direct neer.

Dat heeft hij maandagochtend in een verklaring laten weten.

Van Strien: “Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner”. Gisteren liet Van Strien nog weten door te willen gaan in zijn functie, ondanks een bericht in het NRC waarin hij van fraude werd beticht. Hij ontkende alle beschuldigingen.

UMC Utrecht

Van Strien wordt in verband gebracht met een fraudezaak rond Utrecht Holdings, een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht. Hij was tot medio 2009 bestuurder van Utrecht Holdings. Op 12 maart meldde Utrecht Holdings in een persbericht aangifte van oplichting en omkoping te hebben gedaan waarbij twee medewerkers en een oud-medewerker betrokken waren. Uit documenten die NRC in bezit heeft, bleek zaterdag dat Gom van Strien de betrokken oud-medewerker is.

Fraudeverdenking

Onderzoek van Deloitte bevat aanwijzingen dat Van Strien zich samen met zijn opvolger heeft verrijkt ten koste van Utrecht Holdings. Deloitte ontdekte dat beide bestuurders een constructie opzetten waardoor uiteindelijk zo’n twee miljoen euro publiek geld naar een bedrijf vloeide waar zijzelf en hun echtgenotes bij betrokken waren. Details over hoe zij te werk gingen, staan ook in een kortgedingvonnis van de rechtbank Gelderland van 27 juli dit jaar.