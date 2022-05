Freek Korver nieuwe algemeen directeur Bernhoven

Korver (1964) heeft bestuurlijke ervaring binnen de gezondheidszorg. Momenteel is hij ad interim bestuurder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Hij heeft veel kennis van ICT, bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement.

In december vorig jaar werd duidelijk dat Bernhoven in grote financiële problemen verkeerde. De voormalige algemeen directeur Geert van den Enden maakte toen per direct plaats voor interim-directeur Feenstra (oud-bestuurder Martini Ziekenhuis). Hij schreef een toekomstplan voor meer financiële stabiliteit.

Financieel gezond

Bert Pauli, voorzitter van de raad van commissarissen is “erg verheugd dat Bernhoven zich onder leiding van Korver verder ontwikkelt tot financieel gezonde organisatie”. Het uigangspunt blijft volgens hem “samen beslissen en het leveren van gepaste, zinnige zorg”.

Korver: “Ik kijk ernaar uit om de ingeslagen koers van Bernhoven gezamenlijk verder uit te bouwen met een solide financiële ondergrond.”