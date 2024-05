Fries woonzorgcentrum overstroomd

De begane grond van woonzorgcentrum Haersmahiem in het Friese Buitenpost is maandag ontruimd wegens wateroverlast.

Het dorp had te maken met een wolkbreuk en dat leidde op diverse plaatsen tot natte voeten voor de inwoners. De brandweer is ter plaatse om ze te helpen met het overtollige water.

Door de ontruiming moeten 22 bewoners van het woonzorgcentrum naar elders in het gebouw verplaatsen. Als het nodig kunnen ze daar ook de nacht doorbrengen, zo laat de veiligheidsregio weten.

Ook de Fonteinkerk in Buitenpost is ontruimd om wateroverlast. In de kerk worden zestig Oekraïners opgevangen. Zij kunnen tijdelijk terecht op een andere locatie in het nabijgelegen Burgum. (anp)