Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding van vaccinatierol

Apothekers in Friesland willen hun rol uitbreiden bij een mogelijke vervolgvaccinatie in de strijd tegen corona. De Friese Apothekersorganisatie onderzoekt of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is.

In de gewenste pilot kunnen apothekers en assistenten worden ingezet bij het toedienen van vaccins voor een mogelijke derde vaccinatieronde. “Naar aanleiding van de inzet van apothekers bij het gereedmaken van de covid-19-vaccins is dit een voorstelbare vervolgstap”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

Vaccinatiebevoegdheid

Sinds de start van het covid-vaccinatiecampagne hebben apothekers in heel Nederland bijgedragen aan het ompakken, vervoeren en het voor toediening gereedmaken van de vaccins. Dankzij de hulp werd onder meer vaccinverspilling voorkomen.

Friese apothekers willen daar op voortbouwen. Hoewel Nederlandse apothekers op dit moment nog niet over vaccinatiebevoegdheid beschikken, is het toedienen van covid-19-vaccins door apothekers niet nieuw in Europa. Zo mogen apothekers in onder meer Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk covid-vaccins zetten. Dat gebeurt ook in de apotheek. ‘Een vaccinatiebevoegdheid is een logische uitbreiding van de preventierol van apothekers’, aldus KNMP-voorzitter Prins.