Friese gemeenten komen miljoenen tekort op jeugdzorg

In een eerdere prognose hield Ooststellingwerf er al rekening met ene tekort van 250.000 euro. In een crisisbrief aan de raad uit het college zijn bezorgdheid over de aanzienlijke stijging van de kosten.

Geen afname

Normaal gesproken worden dergelijke overschrijdingen pas bij de jaarstukken gemeld, maar deze keer wordt er eerder melding van gemaakt, gezien het aanzienlijke beslag dat deze uitgaven op de begroting leggen. Vooralsnog is er geen indicatie dat deze lasten op korte termijn zullen afnemen.

De overschrijding is deels te wijten aan het feit dat jongeren langer in zorg blijven. Er wordt nu een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen, waarvan in mei een rapport wordt verwacht. Dit rapport zal ook de impact op de jeugdhulpkosten in 2024 en de daaropvolgende jaren analyseren.