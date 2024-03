Friese gemeenten laten ziekenhuisconcentratie onderzoeken

In de provincie is men voornemens om het aantal ziekenhuizen te verlagen van vier naar drie organisaties. Tjongerschans in Heerenveen en Antonius in Sneek zouden plaats moeten maken voor een ziekenhuis in Joure, grofweg tussen beide bestaande ziekenhuizen in.

Verschraling

Heerenveen en Súdwest-Fryslân vrezen dat sluiting van ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen verstrekkende gevolgen heeft voor de regio. “Het gaat dan niet alleen om toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg maar bijvoorbeeld ook de invloed die een ziekenhuis heeft op andere aspecten in de regio, zoals werkgelegenheid, onderwijs en wonen. De regio’s kunnen als het ware in een spiraal van verschraling terechtkomen, waardoor de leefbaarheid in het gebied mogelijk onder druk komt te staan.”

“We gaan er niet over, maar we zijn er wel van”, benadrukt Marianne Poelman, wethouder van Súdwest-Fryslân. “Welke keuze ook gemaakt wordt door de zorgpartijen, we willen weten wat daar de gevolgen van zijn voor onze gemeente, voor onze inwoners en onze ondernemers. Wij bepalen het standpunt niet, maar met deze impactanalyse zorgen we voor een totaalbeeld. Een overkoepelende visie op zorg is écht nodig.”