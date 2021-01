Friese GGD vreest meer uitbraken in verpleeghuizen

De GGD in de provincie Friesland vreest voor meer corona-uitbraken zoals in een verpleeghuis in Surhuisterveen. “We hebben nu nog niet het beeld dat het virus overal zit, dat er op andere plekken zo’n grote groei plaatsvindt. Daar kijken we wel naar, het blijft daar bij incidentele gevallen. Maar dat is wel onze angst”, laat een woordvoerder weten.

De gezondheidsdienst wil begin volgende week met plannen komen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Mogelijk worden bewoners en medewerkers van andere tehuizen vaker preventief getest.

Britse variant

In woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen zijn ongeveer honderd besmettingen vastgesteld. Het gaat om meer dan vijftig medewerkers en 45 bewoners. Enkele bewoners zijn overleden. De bewoners van ’t Suyderhuis mogen voorlopig geen bezoek krijgen en blijven in hun eigen appartement. Uit steekproeven blijkt dat zeker twee bewoners de Britse variant hebben, die besmettelijker is dan eerdere versies. “Voor de maatregelen maakt dat niet uit, je hoeft niet het precieze aantal te weten. Als twee mensen de Britse variant hebben, ga je ervan uit dat iedereen het heeft en richt je daar je maatregelen op in”, aldus de GGD.

Uitbraken in Drenthe

Ook Drenthe kampt met corona-uitbraken in verpleeghuizen. In afgelopen twee weken zijn 190 bewoners van 25 verzorgingshuizen positief getest. In de gemeente Emmen is de Britse variant bij iemand vastgesteld. (ANP)