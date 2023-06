Friese ziekenhuizen gaan van vier naar drie

In Friesland moet het aantal ziekenhuizen op de langere termijn van vier naar drie. Dat maken de vier ziekenhuizen bekend na gesprekken met elkaar en met de zorgverzekeraars over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio.

De bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe, hebben vanaf oktober 2022 samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ, scenario’s ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg in Friesland. “Begin juni is na intensief overleg unaniem gekozen voor het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier”, laten de partijen nu weten. “Een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure, waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan.”

Hogere eisen

Met dit plan willen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars beantwoorden aan de zorgopgave in de Friese regio. Die wordt complexer door toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt. Ook de hogere eisen aan de kwaliteit van zorg spelen een rol. “Zo moeten ziekenhuizen voor bepaalde ingrepen aan steeds hogere volume eisen voldoen om de vereiste ervaring en kwaliteit te borgen. Halen ziekenhuizen die afgesproken aantallen niet, dan mogen ze die ingrepen niet meer uitvoeren. Ook de acute zorg met spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde komt zo op termijn onder druk te staan”, aldus de partijen.

Scenario’s onderzocht

De bestuurders zijn er van overtuigd dat op die lange termijn drie volwaardige ziekenhuizen – met Leeuwarden als topklinisch ziekenhuis – de beste garantie bieden om inwoners in het verzorgingsgebied de kwalitatief goede basiszorg en topklinische zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. Het scenario met drie ziekenhuizen wordt de komende tijd verder onderzocht op haalbaarheid. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2030 en verder.

Toch is er ook al veel aan voorafgegaan, zo laten de ziekenhuizen weten. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht. “De uitdaging was een scenario te ontwikkelen waarbij de patiënt zo weinig mogelijk extra reistijd heeft, de ziekenhuizen geen patiënten verliezen, de aanrijtijden van de ambulances gunstig zijn, de gevolgen voor de medewerkers overwegend positief zijn en zorgprofessionals in een volwaardig ziekenhuis kunnen blijven werken. Tegelijk moet het scenario financieel goed uitpakken zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Dit heeft geleid tot het scenario van drie ziekenhuizen.”

Fusietraject

Het gaat nadrukkelijk om een plan voor de lange termijn, stellen de ziekenhuizen. “Op dit moment spelen ook andere ontwikkelingen. Het MCL en Tjongerschans zitten in een fusietraject. Dit traject staat los van het lange termijnscenario. Het fusietraject tussen MCL en Tjongerschans gaat door volgens de tussen de beide ziekenhuizen gemaakte afspraken. Om het scenario van vier naar drie ziekenhuizen mogelijk te maken, zullen als volgende stap Antonius en de nieuwe ziekenhuiscombinatie MCL-Tjongerschans moeten fuseren. Daarvoor is na het te doorlopen besluitvormingstraject in de betrokken ziekenhuizen wel toestemming van onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nodig. Er zijn dus nog heel wat zaken die uitgezocht moeten worden en stappen die gezet moeten worden”, aldus de ziekenhuizen.